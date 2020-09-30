亚美尼亚与亚塞拜然交战第4天 国际吁和谈遭拒

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（法新社亚美尼亚叶里凡30日电） 亚美尼亚与亚塞拜然为纳哥诺卡拉巴克地区（Nagorny Karabakh）爆发的激烈冲突今天进入第4天，国际社会呼吁两国协商并停止战斗，但遭两国拒绝。

法新社报导，国际社会日益加强对亚美尼亚与亚塞拜然施压，呼吁双方停火。各界日渐担心，这场冲突将升高为毁灭性全面战争，并卷入土耳其和俄罗斯等区域大国。

亚美尼亚国防官员今天指控，土耳其喷射机沿该国与亚塞拜然的边界执行「挑衅飞行」，并侵犯该国领空。亚美尼亚昨天表示，1架土耳其战机击落它的1架战机。

俄罗斯一再呼吁两国停止战斗，且愿意帮助双方协商。俄国与亚美尼亚有签署军事协议，但与亚塞拜然也维持良好关系。

亚美尼亚总理帕辛扬（Nikol Pashinyan）今天指出，尚未考虑与亚塞拜然谈判。

帕辛扬提及：「在激烈交战之际，论及亚美尼亚、亚塞拜然及俄罗斯间的高峰会很不恰当」、「协商需要适当氛围及条件。」

他表示，亚美尼亚「此时」未计画请求俄国领导的军事联盟「集体安全公约组织」（CSTO）介入冲突。该组织由多个前苏联共和国组成，包括亚美尼亚在内。

亚塞拜然总统阿利耶夫（Ilham Aliyev）昨天接受俄罗斯电视台访问时也拒绝协商。

他表示：「亚美尼亚总理公然宣布，纳哥诺卡拉巴克地区属于亚美尼亚。在此情况下，我们能够讨论怎样的协商程序？」

亚塞拜然未公布军方伤亡资讯，但亚美尼亚方面已通报81死。据报导，总共有17名平民死亡。

亚塞拜然国防部今天指出，「激烈战斗持续进行」。自从爆发战斗以来，己方部队杀死了2300名纳哥诺卡拉巴克地区分离主义部队成员。

亚塞拜然国防部指称，己方部队已「摧毁130辆战车、200个火炮单位、25个防空单位、5座弹药库、50个反战车单位以及55辆军车」。

亚塞拜然今天誓言，将继续对纳哥诺卡拉巴克地区分离主义分子采取军事行动，直到亚美尼亚人完全撤离该地区为止。

© 2020 AFP