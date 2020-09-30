亚美尼亚战机遭土耳其击落

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（法新社亚美尼亚首都叶里凡29日电） 亚美尼亚今天表示，在与土耳其盟友亚塞拜然激战期间，一架军用飞机遭土耳其战机击落，但安卡拉强烈否认这项指控。

土耳其直接对亚美尼亚发动军事行动，代表亚美尼亚和亚塞拜然为纳哥诺卡拉巴克地区（Nagorny Karabakh）激战3天之后，情势大幅升高。

双方都无视停火呼吁，也都宣称让敌方部队蒙受重大伤亡。纳哥诺卡拉巴克为亚美尼亚裔居住区，1990年代从亚塞拜然独立。

安卡拉在这场战事中支持亚塞拜然，而亚美尼亚国防部今天表示，土耳其一架支援亚塞拜然部队的F16战机，击落亚美尼亚苏恺25（Su-25）战机。

亚美尼亚国防部发言人史岱潘扬（Shushan Stepanyan）表示，这架土耳其战机击落亚美尼亚飞机当时，正协助亚塞拜然部队轰炸亚美尼亚平民聚落，亚美尼亚飞机驾驶丧命。

但土耳其总统府通讯署署长阿尔通（Fahrettin Altun）称此番指控「完全不实」，「亚美尼亚应该撤离占领区，而不是诉诸这种卑劣的宣传技俩」。

亚塞拜然总统阿利耶夫（Ilham Aliyev）则说：「根本没有证据证明土耳其参与这场战事。」他坚称，安卡拉只给予道德支援。

亚美尼亚和亚塞拜然为纳哥诺卡拉巴克地区领土争议陷入僵局已有数十年，27日双方爆发激烈冲突，3天来已造成近100人丧命。

© 2020 AFP