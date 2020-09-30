史奈尔5.2局0失分 光芒外卡赛胜蓝鸟

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（法新社佛州圣彼德斯堡市29日电） 投完5局都还有「无安打比赛」机会的史奈尔，最终投5.2局0失分，率光芒在MLB美联外卡赛3比1击退蓝鸟。

美国职棒大联盟MLB美国联盟头号种子坦帕湾光芒主场迎战第8种子多伦多蓝鸟的外卡系列赛首战，光芒推出2018年赛扬奖得主史奈尔（Blake Snell）先发。

史奈尔今天在前5局没有被对方打者击出任何安打，只让对方上到垒包两次，6局上半他续投，被蓝鸟首名打者柯克（Alejandro Kirk）击出右外野方向安打，让「无安打比赛」破功。

史奈尔今天用82球投5.2局，有9次三振、2次保送，仅被击出1支安打无失分，在球队赢球后获得胜投。

这场比赛的4局下半，光芒首名打者阿罗萨雷纳（Randy Arozarena）挥出三垒安打，在阿达梅斯（Willy Adames）于1出局后打击时，阿罗萨雷纳靠对方投手暴投奔回本垒让球队首开纪录。

7局下半1出局后，温铎（Joey Wendle）获保送，下一棒的马格（Manuel Margot）大棒一挥，击出左外野方向两分全垒打，让光芒3比0领先。

一路落后的蓝鸟只在8上靠毕歇特（Bo Bichette）的高飞牺牲打拿下1分，最终光芒3比1击败蓝鸟。

© 2020 AFP