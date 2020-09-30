吉欧里托7局失1分 白袜外卡赛胜运动家

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（法新社奥克兰29日电） MLB白袜先发投手吉欧里托今天投完6局还保有「完全比赛」资格，最终以7局失1分的「优质先发」，率队在美联外卡赛以4比1击败运动家。

美国职棒大联盟MLB美国联盟外卡系列赛，第7种子芝加哥白袜客场挑战第2种子奥克兰运动家。

白袜先发投手吉欧里托（Lucas Giolito）今天在前6局完全封锁运动家打者，保有「完全比赛」的机会，直到7局才被运动家当时的首名打者史特拉（Tommy La Stella）敲出中外野方向安打破功。

今天吉欧里托用100球投完7局，有8次三振、1个保送，被打2支安打丢掉1分自责分，在球队赢球后拿下胜投。

「完全比赛」困难度极高，MLB季后赛史上仅纽约洋基传奇名投拉森（Don Larsen）曾在1956年投出完全比赛，更难能可贵的，那是在世界大赛对布鲁克林道奇时所投出。

其他有机会在季后赛投出完全比赛的，包括曾率洋基拿下4座世界大赛冠军的左投潘奈克（Herb Pennock），在1927年投了7.1局后破功；曾于1967年获美联胜投、三振双冠王，并获赛扬奖的波士顿红袜名人堂投手隆柏格（Jim Lonborg），在1967年投了6.1局后破功。

最近一次能在比赛后半段还能挑战「完全比赛」的，是前洋基名人堂球星穆西纳（Mike Mussina），他在2004年的季后赛投了6.1局后破功。

而吉欧里托成为史上第5位在季后赛中，投到第7局还保有「完全比赛」资格的球员。

英格尔（Adam Engel）今天在2局上半的阳春弹让白袜先驰得点，阿布瑞乌（Jose Abreu）3上的两分炮让球队拉开领先，葛兰多（Yasmani Grandal）8上也开轰，让白袜4比0领先，落后的运动家直到8下才勉强拿下今天唯一的1分，最终白袜4比1击败运动家。

© 2020 AFP