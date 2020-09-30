在泡泡隔离园区宛如坐牢 詹姆斯：职业生涯最大挑战

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（法新社佛州奥兰多29日电） 美国职篮NBA在佛罗里达州奥兰多迪士尼开打近3个月后，湖人淘汰金块，睽违10年重返总冠军赛，湖人一哥詹姆斯说，在「泡泡式」隔离中重启赛程是他生涯面临的最大挑战。

NBA总冠军赛首战将于30日点燃战火，35岁的詹姆斯（LeBron James）蓄势待发，曾助迈阿密热火完成2连霸业的他，这次将率湖人对决老东家热火。

2019冠状病毒疾病（COVID-19）大流行，迫使NBA于3月中停赛，赛事重启后，全美掀起反种族主义和警察暴力执法的示威浪潮又延烧体坛，湖人罢赛抗议，还说赛季应提早结束。

詹姆斯今天说，2019-20赛季是他生涯遭逢过的最大挑战。盼摘下第4枚冠军戒的詹姆斯过去曾率领热火和克里夫兰骑士夺下总冠军。

詹姆斯对记者说，待在泡泡式的隔离园区，或许是他成为职业球员以来面临的最大挑战，而他来到这里的唯一理由，就是为总冠军赛而战。

詹姆斯7月曾打趣说，进入奥兰多泡泡园区宛如入狱服刑，还说在佛州的日子已不知今夕何夕。

他说：「我甚至不晓得已经过了几天，而不管过了多少天，感觉像是过了五年。」

詹姆斯说，在湖人7月离开洛杉矶前往奥兰多前，他也不敢肯定剩余赛季能顺利打完，「一直到我们在这里降落，下了飞机，搭上巴士，到了旅馆，一切彷佛才成真」。

詹姆斯这次将率队迎战老东家热火，他说，如果能够夺下总冠军，无论跟谁对决都没有额外意义，因为在这样的环境下，闯进总冠军赛已相当艰难。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

© 2020 AFP