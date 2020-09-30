抗疫纾困贷款 美财政部与7大航空达协议

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（法新社华盛顿29日电） 美国财政部今天宣布与美国7大航空业者达成纾困协议，将提供贷款，协助业者因应新型冠状病毒危机、避免裁员，纾困对象包括美国航空与联合航空。

美国航空（American Airlines）与联合航空（United Airlines）先前才宣布要裁员。今天财政部的声明并未说明，相关协议是否足够让两家公司取消裁员计画。

除了美航与联航之外，与川普政府签署贷款协议的还有阿拉斯加航空（Alaska Airlines）、边疆航空（Frontier Airlines）、捷蓝航空（JetBlue）、夏威夷航空（Hawaiian Airlines）以及天西航空（SkyWest Airlines）。

达美航空（Delta）与西南航空（Southwest）并不意外地，未在协议之内，两家公司已经表示不参与。

2019冠状病毒疾病（COVID-19）肆虐下，美国国会3月通过2.2兆美元的「新型冠状病毒援助、救济和经济安全法」（CARES Act），其中250亿美元作为各大航空业者贷款使用，在额度分配下，每家航空公司可贷75亿美元，也即250亿美元的30%。

今天财政部宣布之前，美航表示预定裁减多达1万9000的人力。联航则是昨天与机师工会达成协议，避免旗下2850名机师休无薪假，但仍预计最快于10月1日让其他1万3000名工作人员休无薪假，包括空勤与地勤人员。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP