拜登辩论前亮报税单 川普要求查隐形耳机

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（法新社克里夫兰29日电） 美国总统大选首场辩论在即，声势颇旺的民主党候选人拜登与亟欲拉抬民调的总统川普未登台就先传出烟硝味，这场辩论势必成为美国选民看过最辛辣且最无法预测的候选人过招。

美国总统大选将于11月3日举行，拜登（Joe Biden ）与川普在选前将进行3场各90分钟的现场辩论。

拜登在站上首场辩论的舞台前，率先公布自己的报税资料，给了川普一记下马威。「纽约时报」（New York Times）日前踢爆川普多年来几乎没有缴纳联邦所得税。

据称川普擅长利用漏洞避税，担任总统第一年仅上缴750美元（约新台币2万1731元）的联邦税金，还自称代表美国劳工阶级，让拜登抓到把柄批他假惺惺。

相较之下，拜登的报税资料显示，他与妻子吉儿（Jill Biden）2019年缴纳29万9346美元（约新台币867万3788元）的联邦所得税。

拜登亮出可能是辩论中的重要武器，川普竞选团队也不甘示弱，称拜登老态龙钟，需要协助才能完成辩论。川普一再要求拜登接受检验，看是否服用体能增强药物。

川普阵营今天提到新的阴谋论，要求检查拜登是否戴了隐形耳机，怀疑这种耳机可在辩论时提供答案给他，亲川普媒体福斯新闻（Fox News）也对这种说法推波助澜。

川普2020竞选团队公关主任墨托（Tim Murtaugh）在声明中说：「拜登的幕僚几天前还同意辩论前检查是否戴电子耳机，但今天突然改口婉拒了。」

拜登的竞选副总干事贝丁菲尔德（Kate Bedingfield）驳斥这种说法「荒唐透顶」，并拿出外传的谣言回敬，声称川普竞选团队试图要求主持辩论的福斯新闻主播华勒斯（Chris Wallace）保证，辩论时不会提到美国感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）的死亡人数，但没有得逞。

美国政治新闻网站Politico报导，贝丁菲尔德说：「你看，想要转移大家的注意力有多么容易？」（译者：张晓雯/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP