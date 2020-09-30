无视欧盟最后通牒 英下议院通过内部市场法案

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（法新社伦敦29日电） 英国与欧洲联盟（EU）就贸易关系进行的谈判进入最后一周之际，英国议员今天无视欧盟最后通牒，通过规范脱欧后国内市场的法案。

尽管执政的保守党内有部分议员表达忧虑，下议院仍以340对256票通过「内部市场法案」（Internal Market Bill）。

内阁办公室部长戈夫（Michael Gove）表示，这项法案「非常重要」，可确保英国4个构成国间的贸易平顺，而苏格兰亲独立议员的大声疾呼，只不过是「吓小孩的床边故事」。

美国总统川普特使穆瓦尼（Mick Mulvaney）承认，这项法案可能导致北爱尔兰的「耶稣受难节协议」（The Good Friday Agreement）「岌岌可危」，但遭英国政府驳斥。

根据「耶稣受难节协议」，英国政府将部分权力下放给北爱议会，让北爱自治。

主要在野党工党则透过发言人米勒班（Ed Miliband）表示：「川普政府开始对你遵守国际协议的程度和法治表达质疑时，你就知道你有麻烦了。」

现在「内部市场法案」将送交上议院。政府坦承法案的重要条文，也就是单方面对北爱制定脱欧后的控制违反英国脱欧条约后，法案在上议院面临反对，但预料仍会在未来数周内成为法律。

英国首相强生（Boris Johnson）政府先前同意，法案中会违反脱欧条约的条文，将由国会而非部长们决定，缓解了下议院的反弹声音。但对欧盟而言，只要是违反，就让人不开心。

欧盟本月稍早表示，若违反脱欧条约的条款不在30日前废除，就会对英国提告。

© 2020 AFP