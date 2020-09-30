日本防卫预算连9年增加 520亿美元创新高

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（法新社东京30日电） 面临中国和北韩环伺的压力下，日本防卫省今天揭示，将在新年度要求编列520亿美元（约新台币1.5兆元）预算，再创新高纪录。

由于中国拥有庞大军事资源且与日本发生领土争议，加上难以预测的北韩近年一再进行核试和飞弹试射，部分飞弹甚至飞越日本领空，都让日本备感威胁，日本防卫预算已连续将近10年稳定增加。

日本防卫省要求于2021年4月起算的新年度编列5.49兆日圆预算，较截至明年3月底止的本年度预算5.3兆日圆增加，也是连续第9年增加。

新预算用途包括采购两艘护卫舰舰和一艘潜舰，也有部分将用于开发下世代战斗机。但「陆基神盾」（Aegis Ashore）的替代方案，并未列入这次预算。日本起初打算部署美国开发的陆基神盾飞弹拦截系统，但之后决定改以其他方案代替。

日本政府已放弃在本州2个重要地点部署陆基神盾的引发争议计画，现正研拟在海上部署飞弹拦截系统，可能使用船舰或大型浮式平台，或建造类似海上钻油平台的设施。

防卫省官员表示，在政府决定采用何种方案前，尚无法预估部署拦截系统所需花费。

此外，防卫省表示，在新预算概算要求中，也规划提升在太空及网路安全方面的防卫能力，日本在这些领域的脚步已落后其他重要经济体。

日本自卫队规划筹组540人规模的新网路部队，以及70人规模的太空小组。

这也是现任首相菅义伟上任后的首次防卫预算，他9月中旬刚从安倍晋三手中接下首相职务，承诺会继续推动安倍任内政策。

© 2020 AFP