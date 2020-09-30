是否承诺接受11/3大选结果？拜登答允川普闪躲

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（法新社克里夫兰29日电） 2020年美国总统大选首场辩论今天登场，有关双方是否接受11月3日大选结果的问题，共和党籍总统川普避而不答；民主党籍总统候选人拜登则承诺接受选举结果。

川普谈到选举结果时说：「我们可能几个月都不知道（结果）。」他后来又说：「这不会有好结果。」

他说：「我敦促我的支持者参与投票，并且仔细观察。」

在这场激烈的电视辩论中，拜登承诺接受投票结果。他回答：「如果是我（胜选），或如果不是我，我都将接受结果。」

当辩论主持人华勒斯（Chris Wallace）问两人，若11月3日无法立即知道选举结果，是否承诺可以敦促大家保持冷静，先不要宣布胜利，拜登说：「是的。」

但川普不愿意承诺，他说，如果他看到「成千上万的选票遭到操纵，我不能赞同这种做法」。

川普再次批评邮寄投票，认为就选举而言，这是一场灾难。他可以接受选民主动要求邮寄选票，但不支持政府主动寄出选票。川普认为，未来会向全国各地发送数百万张邮寄选票的做法是骗局。

美国广播公司（ABC）查证后表示，在美国50个州中，有41个州的选民必须先申请缺席投票，然后才能由选举官员邮寄选票。在这41州中，只有9个州主动向合格选民邮寄缺席投票申请书。

ABC也说，在那些邮寄选票给选民的州中，科罗拉多、俄勒冈、犹他、夏威夷和华盛顿这5个州，在2019冠状病毒疾病（COVID-19）流行前就已经进行全邮寄选举。这些州的官员没有发现广泛舞弊证据，当地选民很可能已经习惯不要求就收到选票。

川普和拜登还有两场辩论，将于当地时间10月15日、22日晚上分别在佛罗里达州迈阿密（Miami）和田纳西州的纳希维尔（Nashville）举行，但在那之前，两位副总统候选人彭斯（Mike Pence）与贺锦丽（Kamala Harris）将先于10月7日晚上（台北时间8日上午）在犹他州的盐湖城（Salt Lake City）交手。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2020 AFP