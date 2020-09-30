澳洲歌手海伦芮迪辞世 享寿78

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（法新社雪梨30日电） 澳洲歌手海伦芮迪（Helen Reddy）的家属今天证实，以女权主义经典名曲「我是女人」（I Am Woman）走红的她，在美国洛杉矶与世长辞，享寿78岁。

海伦芮迪的孩子在脸书（Facebook）粉丝专页发表声明说：「我们深感悲痛地宣布，我们挚爱的母亲海伦芮迪，2020年9月29日下午在洛杉矶辞世。」

来自墨尔本的海伦芮迪，1971年以「我是女人」一曲在国际舞台发光发热；「我是女人」之后成为女性解放运动的口号。

海伦芮迪出生于1941年10月25日，一生结了3次婚、育有两个孩子，分别是多纳特（Traci Wald Donat）与索默斯（Jordan Sommers）。

他们说：「她是很棒的母亲、祖母与真正令人钦佩的女性。我们心碎了，但只要知道她的歌声将永垂不朽，便稍感安慰。」

海伦芮迪出生在演艺世家，小时候是童星，之后移居美国，在1970年代录制许多脍炙人口的畅销歌曲，包括「安姬宝贝」（Angie Baby）与「三角洲黎明」（Delta Dawn）等，曾3度登上告示牌（Billboard）榜首。海伦芮迪2015年确诊罹患失智症。

海伦芮迪1973年获颁葛莱美奖（Grammy Awards），她在发表得奖感言感谢上帝，因为「她让一切变得可能」。

描述海伦芮迪走红历程的澳洲传记电影「生为女人」（I Am Woman），2019年在多伦多国际影展（Toronto International Film Festival）首映。

© 2020 AFP