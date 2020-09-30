美国9月消费者信心指数飙升 17年来最大单月增幅

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（法新社华盛顿29日电） 美国经济评议会（The Conference Board）今天公布报告，9月消费者信心指数从8月的86.3大增至101.8。即便新的联邦振兴方案尚未出炉，连接数月的信心下滑趋势就此结束。

美国为全球2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情最严重国家，消费者信心近几个月来摇摆不定。

金额高达2兆2000亿美元「新型冠状病毒援助、救济和经济安全法」（CARES Act）的主要条款在7月到期后，美国国会的新振兴方案协商又陷僵局，这对经济造成打击。

联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）的高阶助理今天表示，裴洛西已连续两天和财政部长梅努钦（Steven Mnuchin）商讨，双方同意继续协商，这项消息引燃希望，经济振兴方案的僵局可能就此解开。

9月消费者信心指数跳升，也让分析专家感到意外，原先市场预测，9月指数只会比8月的86.3微幅上升。

潘西恩宏观经济谘询公司（Pantheon Macroeconomics）经济学家谢波德森（Ian Shepherdson）指出，9月消费者信心指数是全美17年来最大的单月升幅。

他还说，这可能是反映8月股市上涨，以及失业率在8月出乎意料地大幅下滑。美国8月失业率为8.4%，较7月的10.2%大减。（译者：纪锦玲/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP