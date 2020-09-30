美大选首场辩论一团乱 亚股走涨跌互见

广告 继续浏览后续

（法新社香港30日电） 美国2020年总统大选首场辩论会一团乱，美国总统川普再度暗示，大选可能会有舞弊，增添选后不确定性，亚洲股市今天走势不一。

中国最新公布的正面经济数据固然提振市场乐观气氛，但全球的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情新增确诊和死亡病例持续攀升，影响股市氛围，投资人忧心主要经济体恢复实施防疫封锁措施。

川普与拜登在11月3日大选前的首场辩论会交手吵不停，观察家表示，川普在全国和激战选区的大部分民调都落后，在辩论会上必须要有强势表现。

两人于辩论会被问到是否可以承诺在选举结果未能马上揭晓时，呼吁美国民众冷静且不会迳自宣布胜选。拜登承诺答应，川普则没有承诺，还说「若看到数以万计选票遭操控，我不会坐视」。

川普再度提及选举舞弊，引发投资人的疑虑，担忧这场选举可能歹戏拖棚，助长不确定性。

多数观察家对两人在首场辩论会上表现深感失望，密西根大学总统大选辩论专家卡尔（Aaron Kall）告诉法新社，这将成为史上最糟糕的辩论会之一。

美国洛克斐勒资产管理公司（Rockefeller & Co LLC）资深投资策略师张致铭（Jimmy Chang）告诉彭博电视（Bloomberg TV）：「市场开始反映民主党大获全胜。」他指的是，民主党不但拿下白宫，还能赢得国会参、众两院。

张致铭表示，尽管这种情况可能会导致增税，不过也可能会让大型振兴方案过关。

亚股今天走势分歧，日股日经225指数收跌1.50%；澳洲股市收跌2.29%；新加坡股市收跌0.20%。

港股恒生指数收涨0.79%；韩股收高0.86%；台北股市收涨0.38%；纽西兰股市微幅收高0.04%。

© 2020 AFP