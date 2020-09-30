蓬佩奥访教廷没见到教宗 吁梵蒂冈对北京立场坚定

广告 继续浏览后续

（法新社罗马30日电） 美国国务卿蓬佩奥今天和教廷再生龃龉。蓬佩奥选在美国总统大选前一个月，而且就紧接在破坏外交默契之后访问梵蒂冈，专家认为他此行是为总统川普争取国内保守派天主教徒选票。

梵蒂冈消息人士透露，蓬佩奥（Mike Pompeo ）这次访问教廷未见到教宗方济各（Pope Francis），主要是因为教宗避免在选举期间接见相关人士。

分析家表示，蓬佩奥公开反对教廷续签梵中协议，引发教宗不满。

蓬佩奥在美国驻教廷大使馆主办的研讨会上，再度呼吁教廷对中国采取坚定的立场，推动宗教自由。宗教自由是美国总统川普竞选连任的政见之一。

身为福音派基督徒的蓬佩奥说：「全球宗教自由遭攻击最严重的国家莫若中国。」

蓬佩奥还说，教廷的世俗考量不应该阻碍原则立场。「我呼吁每位宗教领袖。鼓起勇气对抗宗教迫害。」

蓬佩奥本月稍早呼吁梵蒂冈放弃与中国延长主教任命的协议。他说，鉴于北京当局的人权纪录，「梵蒂冈若延长这项协议，恐将危及自身的道德权威」。

教宗致力修复和北京当局的关系，对于蓬佩奥的公开介入，并不领情。

教廷外交部长盖拉格（Paul Gallagher）在论坛上告诉记者，蓬佩奥本月稍早的一番声明招致批评。他说：「通常当你筹备高层官员的访问，会私底下、秘而不宣地讨论计画协商的议题。这是外交规则之一。」

蓬佩奥10月1日将会见教廷国务院长帕洛林（Pietro Parolin）。

蓬佩奥今天也计画会见义大利总理孔蒂（Giuseppe Conte）和外交部长迪马尤（Luigi Di Maio）。双方将讨论美国力劝欧洲盟友在建置国内的5G网路时，不要采用中国华为技术公司的设备。华府指控华为是北京当局的间谍工具。

© 2020 AFP