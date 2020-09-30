蓬佩奥选前出访罗马 专家分析：拉拢天主教选民

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（法新社罗马30日电） 美国总统大选将在一个多月后登场，国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）今天出访罗马，专家认为，此举是企图赢得保守的天主教选票。

梵蒂冈消息人士表示，由于教宗方济各（Pope Francis）避免在竞选期间进行这类接见，因此蓬佩奥此行将不会觐见教宗。

分析家表示，教宗被蓬佩奥日前公开呼吁废除历史性的梵中协议一事激怒。

蓬佩奥今天会先在罗马一场座谈会上发表谈话，然后10月1日会见教廷国务院长帕洛林（Pietro Parolin）。

教宗煞费苦心要修补与中国之间的关系，但这样的示好与美国总统川普的盘算背道而驰，川普竞选连任期间努力推动宗教自由议题来对抗中共。

蓬佩奥本月稍早发动攻势，呼吁教宗勿续签梵中主教任命临时性协议，否则鉴于北京当局的人权纪录，续签协议将有损教廷的「道德权威」。

重量级枢机主教马拉迪阿加（Oscar Maradiaga）说美方的干预不受欢迎，并认为此举显然跟选举有关。

马拉迪阿加在蓬佩奥造访前夕接受义大利「共和报」（La Repubblica）专访表示：「他们寻求让川普当选，一切都是基于这个逻辑。就这层意义上来看，我认为他们的举动并不符合美国人的利益。」

美国维拉诺瓦天主教大学（Villanova Catholic University）神学家法乔利（Massimo Faggioli）则表示，有一股同心协力的力量，「要将近年益发明显的反教宗和反梵蒂冈情绪，转化为支持川普的选票」。

法乔利还说：「梵蒂冈外交被用来当成宣传手段。」（译者：李佩珊/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP