蓬佩奥10月出访日韩蒙古 料聚焦中国北韩事务

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（法新社华盛顿29日电） 美国国务院今天表示，国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）下周将动身前往日本、南韩与蒙古，预料此行重点将放在中国与北韩议题上。

蓬佩奥此趟日本行将会是日本首相菅义伟9月16日接替前首相安倍晋三就任以来，首度有美国高官访日。

蓬佩奥10月6日将在东京与安倍任内大力推动的「四方安全对话」（Quad）架构成员国澳洲、印度和日本代表召开4边会谈。四方安全对话普遍被外界视为亚太地区主要民主国家在中国威胁下，彼此加强合作的行动。

蓬佩奥在安全、人权和2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情方面猛烈批评中国，川普政府在11月3日大选前也一直寻求将疫情完全归咎于中国。

蓬佩奥也已发起国际行动，呼吁各国在科技等方面与中国划清界线。

蓬佩奥造访南韩之际，南北韩创造突破性发展的希望正处于消退迟滞状态。南北韩破冰一直是川普选前寻求在外交政策方面创造胜利的优先要务。

川普已3度会见北韩领导人金正恩，蓬佩奥近日也表示美方与北韩私底下仍在持续谈判中，不过他也坦承川普政府本来希望取得更多进展。

蓬佩奥也将于10月7日访问蒙古，成为2016年迄今首位访蒙的美国国务卿。夹在中国与俄罗斯之间的蒙古处境微妙，长久以来一直寻求与美国发展密切关系。（译者：李佩珊/核稿：张晓雯）

© 2020 AFP