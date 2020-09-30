餐厅学校即将开放 纽约市病毒检出率却大增

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（法新社纽约29日电） 美国纽约市当局今天表示，2019 冠状病毒疾病（COVID-19）每日病毒检出率过去24小时内攀升到3.25%，正统犹太教社区新增病例急遽增加。

纽约市1天前的病毒检出率为1.93%，如今数字攀升，让这座对抗病毒已有大幅进展的城市蒙上阴影。

被疫情夺走逾2万3800条人命的纽约市，今年春天一度是全球疫情最严重的地区，不过近日在美国各大城市中堪称病毒检出率和感染率最低的城市之一。

纽约市长白思豪（Bill de Blasio）向记者表示，经过很长一段时间，检出率首度高于3%，着实令人忧心。他宣布，纽约市将对在公共场所没有配戴口罩的民众开罚。

数十万学童本周正好也将重返校园上课，餐厅和酒吧3月被迫关闭迄今，明天终于将开放室内用餐，可容纳人数上限订在25%。

纽约州长古莫（Andrew Cuomo）将病毒检出率升高归咎于民众「缺乏配合度」，表示纽约州20个正统犹太教人口众多的地区，每日病毒检出率平均达到5%，其中洛克兰郡（Rockland County）地区更高达30%。

古莫表示，将与疫情最严重地区的正统犹太教领袖及当地社区民选官员召开虚拟会议，强调遵循防疫规范的必要性。

古莫坦承对于公立学校将在10月1日恢复上课一事感到紧张。

白思豪则表示，若每日病毒检出率连续7日高于3%，将再度关闭学校。（译者：李佩珊/核稿：严思祺）

© 2020 AFP