9上关键3分 太空人赏双城季后赛17连败

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（法新社明尼苏达29日电） MLB太空人今天在9上满垒时，先靠阿图维获得的保送挤回超前分，再藉布兰特利的安打要到两分，以4比1获胜，让双城吞下季后赛17连败。

美国职棒大联盟MLB美国联盟外卡系列赛，上季打进世界大赛，但爆出偷暗号丑闻的休士顿太空人，这次名列第6种子，他们在今天客场挑战第3种子明尼苏达双城。

这场比赛太空人由赛扬奖强投「Z魔神」葛兰基（Zack Greinke），对上今年才由洛杉矶道奇转到双城的日籍强投前田健太，葛兰基今天投4局失1分，前田健太投5局0失分，但两人都无关胜败。

双方今天比赛前两局0比0平手，3局下半两出局后，喀卜勒（Max Kepler）获保送，下一棒的40岁老将克鲁兹（Nelson Cruz）挥出右外野方向二垒安打，让双城先驰得点。

落后1分的太空人在7局反扑，两出局后，瑞迪克（Josh Reddick）、马多纳多（Martin Maldonado）、斯普林格（George Springer）连续3支安打串连，让球队扳平战局。

1比1的局面维持到9局上半，头两名打者古利尔（Yuli Gurriel）、柯利亚（Carlos Correa）接连敲出安打上垒，两出局后斯普林格靠野手选择上垒，阿图维（Jose Altuve）在满垒情况下获得保送，太空人挤回超前分，下一棒的布兰特利（Michael Brantley）再击出中外野安打，送回两名垒上跑者，让球队将领先扩大到3分。

最后一个半局，双城1出局后，接连两名打者安打上垒，无奈阿斯图提欧（Willians Astudillo）在此时击出双杀打，最终太空人4比1击败双城。

太空人第2任投手巴尔德斯（Framber Valdez）今天接替葛兰基把比赛投完，5局投球中，送出5次三振，有2个保送，被打2支安打无失分，在球队赢球后拿下胜投。

© 2020 AFP