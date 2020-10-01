下个赛季别再重返泡泡了 NBA总裁盼回归正常

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（法新社奥兰多30日综合外电报导）美国职篮NBA总裁席佛（Adam Silver）今天表示，希望NBA下一季不会再重返「泡泡」，但他也坦承，联盟官员所有选项都会考虑。

席佛今天在NBA总冠军赛第一战开打前表示，新赛季的安排现仍混沌不明，开幕日未定，同时也不确定要开放多少球迷进场。

因武汉肺炎席卷北美，NBA赛事在3月间中断，而现在，这个前所未见的2019-2020赛季也即将进入尾声。

NBA停赛4个月后于7月复赛，复赛期间，22支球队都待在佛罗里达州奥兰多迪士尼世界（Disney World）的泡泡式安全隔离环境中，以保护球员和工作人员不受感染。

席佛今天告诉记者，希望这种泡泡式安排只会采用一次，但他也表示，下一季还是有可能重返泡泡。

席佛表示：「我希望，最理想的是不会重返泡泡环境，但我们还得继续研究。」

联盟正在观察美式足球联盟NFL的进展。NFL本月稍早开幕，各队在主场比赛，并遵守严格的安全规定。

席佛说：「我们可以像NFL现在这样做吗？我们必须在某种泡泡或园区里运作吗？如果是这样，是否仅须在赛季部分时间这么做就可以？大家可以在这个环境继续下去并茁壮成长吗？」

席佛并说，联盟也还不确定开幕日期，因为联盟希望球员们在球季后能有充分休息。

「我先前已经说过，现阶段我们可以开始的最早时间，就是耶诞节。」

「更有可能的是1月开打，但如果我们1月开打，就代表训练营必须提前3周开始，而球员身心都需要休息，那是毫无疑问的事情。」

至于开放球迷进场的问题，则要看届时是否已有快筛可以使用。

「开放球迷入场当然是我们的目标，但这取决于能否有进一步发展，而快筛或许就是个中关键。」（译者：郑诗韵/核稿：张佑之）

© 2020 AFP