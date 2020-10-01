习近平UN峰会吁保护生物多样性 未做重大承诺

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（法新社华盛顿30日电） 中国国家主席习近平今天在联合国峰会上呼吁全球合作以保护地球生物多样性，但并未进一步做出重大环保承诺。此外，值得注意的是，美国总统川普并没有出席这场峰会。

部分观察家认为习近平可能会如同上周宣布中国将在2060年前迈向「碳中和」（carbon neutral）一样，让世界领袖大感惊讶。

习近平在这场虚拟会议上表示：「生物多样性丧失和生态系统退化，对人类生存和发展构成重大风险。」

他还说，2019冠状病毒疾病（COVID-19）「提醒我们，人与自然是命运共同体。我们要同心协力，抓紧行动，在发展中保护，在保护中发展」。

习近平也捍卫「以联合国为核心的国际体系」及重要里程碑巴黎气候协定，此举看似在攻击预定将退出这项协定的美国。

峰会召开前，逾60位国家元首与政府领袖承诺削减空污、消除海洋塑料，并在2030年过渡到更具永续性的食物系统。

德国、法国、英国和墨西哥等国承诺，要在习近平明年在云南昆明主持联合国生物多样性公约第15次缔约方大会前，研拟一项「充满抱负」的计画。

但中国、巴西、澳洲和俄罗斯等其他大国迄今仍未签字。（译者：李佩珊/核稿：张晓雯）

© 2020 AFP