出院后首度受访 纳瓦尼控蒲亭下毒案幕后黑手

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（法新社柏林1日电） 俄罗斯反对派领袖纳瓦尼今年8月疑似遭人下毒，被送往德国接受治疗。他出院后首度接受媒体访问，指控俄罗斯总统蒲亭是此案的幕后黑手。他还誓言将返国继续推动反对运动。

根据德国「明镜周刊」（Der Spiegel）今天在官网上释出的访谈摘录，纳瓦尼（Alexei Navalny）说：「我断言蒲亭（Vladimir Putin）是此案幕后黑手，我不觉得有任何其他解释。」

纳瓦尼也誓言重返俄罗斯，继续推动反对运动。他告诉明镜周刊：「不回去意味着蒲亭的目的实现。我现在的工作就是继续不畏当权者。我不会不回俄罗斯，送给蒲亭这个大礼。」

44岁的纳瓦尼是知名反贪腐运动人士，经常猛烈批评蒲亭。他8月在西伯利亚的多木斯克市（Tomsk）替参加地方选举的反对派候选人助选，之后搭机飞往莫斯科，却在航班上突然病倒。

一开始治疗他的俄罗斯医师说，检验结果并未发现任何毒物。他后来于8月22日被转送德国柏林治疗，当时还处于昏迷状态，需要呼吸器辅助。

德国方面表示，毒物学检验结果显示，纳瓦尼中了苏联时代研制的神经毒剂诺维乔克（Novichok）；法国和瑞典也各自替德国的说法背书。

但俄罗斯政府否认涉及下毒案的指控，还称西方国家领袖利用纳瓦尼的身体状况，发动假新闻宣传战。

纳瓦尼接受一个月治疗后，医师判断他可以完全康复，允许他出院。

自从他苏醒后，在社群媒体上就很活跃。他上周在Instagram张贴自己坐在柏林一处长凳上的照片，说他离完全康复还有一大段距离，且需要复健。

© 2020 AFP