孟晚舟称引渡案缺关键证据 加拿大法官暂停听审

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（法新社温哥华30日电） 中国电信企业华为技术有限公司财务长孟晚舟力抗被加拿大引渡到美国受审。加拿大卑诗省最高法院法官今天暂停听审会，以考量她抗辩所指的关键证据被删去一事。

在3天的听审中，孟晚舟的律师辩称，她于2013年交给汇丰银行的PowerPoint资料，理应列在案件纪录中，美方却删除可能对此案至关重要的部分文件。

孟晚舟的律师也要求法官允准，让专家证人代表孟晚舟一方出席作证。

加拿大政府律师反对上述动议，指被告方面所提PowerPoint资料佚失及专家证人作证，都与卑诗省最高法院审度是否将孟晚舟引渡到美国受审一事无关。

此案源于美方指控孟晚舟向?丰银行作出不实陈述，隐瞒华为与子公司星通科技（Skycom Tech）之间的关系，使得?丰银行提供金融服务给与伊朗有往来的星通，面临违反美国对伊朗制裁规定的风险。美国禁止国内企业及银行与伊朗贸易往来及金融交易。

汇丰银行一度担心可能违反制裁相关规定，要求孟晚舟说明，因此她于2013年向汇丰主管提供了PowerPoint资料。

孟晚舟方面坚称，她当时对汇丰银行及其主管完全坦白，还解释了透过美国银行系统处理任何相关交易将如何使汇丰银行面临风险等等；孟晚舟的律师声称，美方文件遗漏了这些事实，这些证据从佚失的PowerPoint资料都可以找到。

加拿大应美方要求，于2018年12月1日在温哥华机场逮捕48岁的孟晚舟，此后她一直努力不被引渡到美国。此案也让美国与中国关系更加紧张，并造成加拿大与中国之间史无前例的外交龃龉。

© 2020 AFP