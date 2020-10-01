川普未谴责白人至上组织掀波 急忙改口

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（法新社华盛顿30日电） 美国总统川普昨天辩论时点名白人至上组织「待命」，让对手拜登气得痛批「国家之耻」，共和党人也纷纷划清界线；眼见风波闹大，川普急忙改口，要该组织「下台一鞠躬」。

川普和拜登昨天在克里夫兰结束首场辩论后，今天重返竞选行程，拜登来到战场州俄亥俄州和宾州造势，抓住机会炮轰川普。

拜登在俄亥俄州联盟市（Alliance）表示：「这位美国总统的为人就像这样，我想，这真是国家之耻。」

拜登痛批，川普不仅未明言谴责白人至上主义组织或极右翼团体「骄傲男孩」（Proud Boys），仅叫这个组织「退后待命」（stand back and stand by），还说真正的问题其实在「极左派」极端分子。

拜登说：「我想对骄傲男孩以及其他白人至上主义组织说：停止、终止。」「我们美国人不是这样。」

川普今天改口要「骄傲男孩」「下台一鞠躬」（stand down），显然想平息昨天发言引发的风波。

川普告诉记者：「我不知道骄傲男孩是谁，但不管他们是谁，他们都必须下台一鞠躬。」「下台一鞠躬，让执法人员做他们的工作。」

川普是在多位共和党人因为他昨天的发言和他划清界线后，做出上述改口。联邦参议院唯一的共和党籍非裔参议员史考特（Tim Scott）表示，川普「需要修正」他的言论。

其他还有多位共和党人据报也有类似反应，包括重量级的参院多数党共和党领袖麦康奈（Mitch McConnell）。

川普和拜登还有两场辩论，将于当地时间10月15日、22日晚上分别在佛罗里达州迈阿密（Miami）和田纳西州的纳希维尔（Nashville）举行，但在那之前，两位副总统候选人彭斯（Mike Pence）与贺锦丽（Kamala Harris）将先于10月7日晚上（台北时间8日上午）在犹他州盐湖城（Salt Lake City）交手。

© 2020 AFP