玛法达创作者、阿根廷漫画大师季诺辞世 享寿88岁

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（法新社布宜诺斯艾利斯30日电） 阿根廷漫画大师季诺（Quino）的出版商今天表示，本名拉瓦多的季诺已经辞世，享寿88岁。人气漫画角色玛法达（Mafalda）就是季诺的创作。

布宜诺斯艾利斯出版社Ediciones de la Flor的负责人狄文斯基（Daniel Divinsky）在推特上写道：「季诺已经逝世。这个国家和世界上所有的好人都将为他哀悼。」

笔名季诺的拉瓦多（Joaquin Salvador Lavado）在1964年创造出玛法达这个角色。这部连环漫画先是风行于拉丁美洲、欧洲与亚洲许多地区的报刊，接着出书。

季诺1932年生于阿根廷曼多萨（Mendoza），为西班牙移民的后代。他在曼多萨市的美术学院就读后，于18岁推出自己第一部漫画。

季诺当初是为了电器行销活动，创造出玛法达这名讨厌共产主义和喝汤、热爱披头四（The Beatles）的6岁小女孩。

在以玛法达为主角的漫画中，季诺透过一群孩子的观点来反映成人的世界。女作家三毛（1943-1991年）最早将玛法达翻译成中文版「娃娃看天下」介绍给台湾读者。

季诺在1976年阿根廷军事政变后逃至米兰，接着于1990年成为西班牙公民，生前曾寓居于马德里、巴黎、米兰和布宜诺斯艾利斯等城市。

© 2020 AFP