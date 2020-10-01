美选首辩沦大乱斗 主办单位允诺改善

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿30日电） 美国总统川普和民主党总统候选人拜登首场辩论会因秩序混乱饱受批评，辩论主办单位今天表示，会调整作法让后续几轮辩论更井然有序。昨晚辩论主持人则坦承昨天确实失控。

1988年起开始主办总统大选辩论的无党派机构「总统辩论委员会」（Commission on Presidential Debates）表示，辩论会的形式会有一些改变，以避免混乱。

总统辩论委员会在声明中说：「昨晚的辩论清楚显示，接下来的辩论场次应增添额外措施，确保议题能更有秩序地讨论。」委员会还说，他们正在谨慎考量一些会采取的调整，并会在近期内宣布相关新措施。

昨天首场90分钟的总统候选人电视辩论一片混乱，川普不时在主持人与拜登（Joe Biden）讲话时打断插话，拜登则以「小丑」怒斥川普，还一度要川普「闭嘴」。

昨天辩论会主持人华勒斯（Chris Wallace）本身是福斯新闻（Fox News）节目名主持人，他说对昨晚辩论会以如此方式呈现感到难过。

「我连作梦都没梦过会出现如此失序。我看了一些观众反馈，知道人们在想说为何我没尽快介入。」华勒斯在辩论会后的首次受访坦言，自己太慢才意识到川普根本没打算遵守规则。

不过法新社认为，10月15与22日的剩余两场川普与拜登的辩论恐仍难善了，因为就算辩论委员会调整规则，也得候选人配合才行。

也有其他人建议让主持人有权暂时关掉候选人的麦克风，但华勒斯指出，就算当时他可以关掉川普的麦克风，川普仍会继续对就站在身旁的拜登大声说话。

© 2020 AFP