TikTok携手法新社查证事实 遏止假消息散播

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（法新社巴黎1日综合外电报导）法新社今天宣布，将与TikTok合作推出事实查证计画，阻止错误消息透过TikTok短影音平台散播。

法新社报导，根据协议，法新社事实查证小组将检查，在菲律宾、印尼、巴基斯坦、澳洲及纽西兰境内上传到TikTok平台上的影音是否具有潜在错误或误导内容。

法新社全球新闻主任齐特温（Phil Chetwynd）表示：「本社很高兴可以发挥我们在全球事实查证的专长，与TikTok合作这项令人兴奋的计画」。这项查证工作有助TikTok藉由移除错误资讯内容及通知用户，阻止错误讯息传播。

「透过有事实根据的报导，在社群媒体上与年轻阅听众接触，是法新社编务上的一大优先课题。与TikTok的协议也有助法新社记者发出比较优质的报导，并可藉此追踪本社电讯及事实查证专门网站上的错误消息趋势。」

在审查TikTok有问题的内容时，法新社保有完全独立的编辑权。法新社目前也参与脸书的事实查证计画，共有90名记者以16国语文报导80国新闻。

TikTok亚太地区信任及安全主任纳拉扬（Arjun Narayan）表示，TikTok积极致力于为用户创造安全且有益的环境，未来将持续透过新事实查证计画，将虚假内容及帐号排除在外。（译者：廖禹扬/核稿：张佑之）

© 2020 AFP