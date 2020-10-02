亚美尼亚人和亚塞拜然激战 纳卡区已158人丧命

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（法新社莫斯科2日电） 亚塞拜然与境内亚美尼亚族分离主义分子陷入激战。俄罗斯国际传真社（Interfax）报导，以亚美尼亚居民为主的纳戈诺卡拉巴克地区国防部今天表示又有54名军人丧命，累计158死。

纳戈诺卡拉巴克地区（Nagorno-Karabakh）在官方而言虽属亚塞拜然，却由亚美尼亚分离主义分子控制。双方27日爆发战斗，目前情势已升高至1990年代战争后最严重的层级。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）、美国总统川普与法国总统马克宏（Emmanuel Macron）昨天联合呼吁亚塞拜然与邻国亚美尼亚回到谈判桌，以期化解这场为时已久的冲突。

俄、美、法是以「欧洲安全暨合作组织明斯克集团」（OSCE Minsk Group）共同主席国身分发表声明；明斯克集团是1990年代初期所设，盼为纳戈诺卡拉巴克冲突找出和平解方。

亚美尼亚外交部今天表示，亚美尼亚准备与俄法美交涉，以重建停火机制。先前亚美尼亚与亚塞拜然都否认有进行新一轮谈判的可能性。

亚美尼亚与纳戈诺卡拉巴克共和国27日宣布戒严和军事动员；亚塞拜然也在大城市实施军事统治和宵禁。外界忧心这次战斗可能演变成全面性、多战线的战争，把土耳其和俄国等区域强权给卷入。

© 2020 AFP