全球冠状病毒疫情超过3435万例确诊 逾102万人病殁

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（法新社巴黎2日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间2日11时（台湾2日晚间7时），全球至少102万4093人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少3435万4350例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有2373 万3500人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

美国仍是疫情最严重国家，累计20万7816人病故、727万9065例确诊，至少284万688人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（14万4680人丧生、484万7092例确诊）、印度（9万9773人丧生、639万1068例确诊）、墨西哥（7万8078人丧生、74万8315例确诊）及英国（4万2202人丧生、46万178例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有99人染疫丧命；其次依序为比利时（86人）、玻利维亚（69人）、西班牙（68人）及巴西（68人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计34万9179死、947万515例确诊；欧洲累计23万3653死、557万9419例确诊；美国和加拿大共计21万7165死、743万9330例确诊。

亚洲共计14万804死、832万5540例确诊；中东地区共计4万6221死、201万5111例确诊；非洲共计3万6096死、149万2640例确诊；大洋洲共计975死、3万1799例确诊。（译者：陈彦钧/核稿：张正芊）

© 2020 AFP