川普确诊COVID-19增添不确定性 亚股多收跌

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（法新社香港2日电） 美国总统川普夫妇确诊感染COVID-19，为美国总统大选注入新的不确定性；加上投资人原已对美国国会能否通过新刺激措施感到悲观，美股期货今天应声重挫，亚洲股市收盘大多跟跌。

川普昨天在推特宣布，他和妻子皆对COVID-19（2019冠状病毒疾病）检测呈阳性反应，两人也将立即展开隔离。但目前距离11月3日美国总统选举，只剩32天。

川普的医师康利（Scott Conley）表示，川普夫妻有意留在白宫度过复原期，他并要外界放心，川普在复原期间应会不间断履行总统职务。

白宫已取消川普原定今天在重要摇摆州佛罗里达州的一场造势活动，且目前看来，川普也势必得取消本周末和下周末已安排的行程。

川普确诊消息传出后，美股道琼工业指数期货一度下挫1.9%，日圆汇率和黄金等避险资产价格则劲扬。

昨天因技术问题休市的东京股市，今天先涨后跌，收盘下滑0.7%。雪梨股市收挫1.4%，新加坡、曼谷和雅加达股市也都收黑。

但威灵顿、吉隆坡和马尼拉股市收红。上海、香港、首尔、台北和孟买股市都因放假休市。（译者：张正芊/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP