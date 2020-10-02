川普自认首场选举辩论占上风 不想改变规则

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（法新社华盛顿1日电） 美国总统川普今天表示，他喜欢与民主党籍总统候选人拜登（Joe Biden）竞选辩论的方式，反对为了尝试及避免首场辩论的混乱情形重演而可能做出的改变。

法新社报导，负责筹办辩论的总统辩论委员会（Commission on Presidential Debates）昨天宣布，需要「额外架构」以「确保更有秩序的讨论」。

但共和党籍的川普认为，不要这么快。他在推特发文指出：「我上次（辩论）轻松取胜，为什么要让辩论委员会改变第2场、第3场辩论的规则呢？」

川普引用来源不明的民调，数次自称是辩论的赢家，美国各家媒体调查却显示拜登占上风。

民主党人及共和党人，甚至首场辩论会主持人、福斯新闻（Fox News）主播华勒斯（Chris Wallace）几乎一致认为，长达90分钟的首场辩论会场面难看失控。

华勒斯昨天接受「纽约时报」（New York Times）访问时表示：「我从未想到场面会如此脱轨。」

美国总统大选将于11月3日举行。在此之前，川普和拜登还有两场辩论，将于当地时间10月15日、22日晚上分别在佛罗里达州迈阿密（Miami）和田纳西州的纳希维尔（Nashville）举行。

另外，两名副总统候选人彭斯（Mike Pence）与贺锦丽（Kamala Harris）也将于10月7日晚上（台北时间8日上午）在犹他州盐湖城（Salt Lake City）交手。（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP