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（法新社突尼西亚迦太基30日电） 美国国防部长艾斯培（Mark Esper）今天在北非访问行程首站，与突尼西亚签署一项10年军事合作协议，欢迎双方合作对抗邻近地区利比亚的冲突。

美国国防部与突尼西亚过去10年加强合作，特别是反恐训练，以及确保突国与利比亚的边界安全，当地不但有圣战团体运作，而且有世界强权在复杂战争中，为敌对一方撑腰。

艾斯培在与突国总统萨伊德（Kais Saied）见面后的一场演讲表示，「我们期待拓展这份友谊，协助突尼西亚保护海事港口和陆地边界，遏止恐怖主义，防止专制政权腐蚀你们的国家」。

艾斯培在迦太基一场典礼中警告，「暴力极端分子」对世界各地造成威胁。

艾斯培也指控美国的对手中国与俄罗斯，「在全世界扩张他们的专制影响力，持续威吓与胁迫邻近国家，包括在非洲大陆也是如此」。

艾斯培说：莫斯科与北京的「邪恶、胁迫与掠夺性行为」，目的是要「危害非洲的体制」。

华府于2015年将突尼西亚列入「重要非北大西洋公约组织盟友」（Major Non-NATO Ally），准许和突国加强军事合作。

根据美国非洲司令部（US AFRICOM）资料，双方例行举行联合军事演习，且自2011年以来，华府已在突尼西亚军事方面投资逾10亿美元。

今天签署的协议，并未公布完整细节，艾斯培的随行官员说，这项长达10年的协议，涵盖训练以及美国精密武器的售后服务。（译者：纪锦玲）

社/美国防长访突尼西亚 签10年军事合作协议（中央社突尼西亚迦太基30日法新电）美国国防部长艾斯培（Mark Esper）今天在北非访问行程首站，与突尼西亚签署一项10年军事合作协议，欢迎双方合作对抗邻近地区利比亚的冲突。

美国国防部与突尼西亚过去10年加强合作，特别是反恐训练，以及确保突国与利比亚的边界安全，当地不但有圣战团体运作，而且有世界强权在复杂战争中，为敌对一方撑腰。

艾斯培在与突国总统萨伊德（Kais Saied）见面后的一场演讲表示，「我们期待拓展这份友谊，协助突尼西亚保护海事港口和陆地边界，遏止恐怖主义，防止专制政权腐蚀你们的国家」。

艾斯培在迦太基一场典礼中警告，「暴力极端分子」对世界各地造成威胁。

艾斯培也指控美国的对手中国与俄罗斯，「在全世界扩张他们的专制影响力，持续威吓与胁迫邻近国家，包括在非洲大陆也是如此」。

艾斯培说：莫斯科与北京的「邪恶、胁迫与掠夺性行为」，目的是要「危害非洲的体制」。

华府于2015年将突尼西亚列入「重要非北大西洋公约组织盟友」（Major Non-NATO Ally），准许和突国加强军事合作。

根据美国非洲司令部（US AFRICOM）资料，双方例行举行联合军事演习，且自2011年以来，华府已在突尼西亚军事方面投资逾10亿美元。

今天签署的协议，并未公布完整细节，艾斯培的随行官员说，这项长达10年的协议，涵盖训练以及美国精密武器的售后服务。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP