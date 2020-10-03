全球超过3468万例确诊 近103万人病殁

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（法新社巴黎3日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间3日11时（台湾3日晚间7时），全球至少102万9593人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少3468万3300例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有2392万3600人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球2日通报新增5616人病殁、32万3984起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印度（1069死）、美国（834死）与巴西（708死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计20万8731人病故、733万4054例确诊，至少287万3369人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（14万5388人丧生、488万523例确诊）、印度（10万842人丧生、647万3544例确诊）、墨西哥（7万8492人丧生、75万3090例确诊）及英国（4万2268人丧生、46万7146例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有99人染疫丧命；其次依序为比利时（87人）、西班牙（69人）及巴西（68人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计35万1154死、954万3506例确诊；欧洲累计23万4543死、565万6421例确诊；美国和加拿大共计21万8133死、749万6374例确诊。

亚洲共计14万2146死、842万3046例确诊；中东地区共计4万6410死、203万3099例确诊；非洲共计3万6229死、149万8985例确诊；大洋洲共计978死、3万1874例确诊。（译者：陈昱婷/核稿：曹宇帆）

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