准备辩论全没戴口罩 川普幕僚家人�v咧等

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（法新社华盛顿2日电） 美国总统川普和第一夫人梅兰妮亚双双确诊2019冠状病毒疾病（COVID-19）后，川普最亲密的幕僚之一今天透露，他们日前在协助川普准备与对手拜登的电视辩论会期间，全都没有配戴口罩。

川普确诊消息传出后，前新泽西州州长克里斯蒂（Chris Christie）表示：「我们在为总统做准备时，房间里没人戴口罩。」

现在令人深感忧心的是，川普贴身小圈子里究竟有多少人可能染病。

克里斯蒂表示，川普本周与拜登（Joe Biden）进行首场辩论前，当时「约有5到6人」在房间里协助总统排练。

自称正在等待自己采检结果出炉的克里斯蒂，「9月26日下午到29日午餐时段」仍照常前往白宫，加入协助总统排练辩论会的小组，小组成员还包括前纽约市长、川普私人律师朱利安尼（Rudy Giuliani）。

克里斯蒂表示，当时他并没有注意到川普或希克斯（Hope Hicks）有出现任何2019冠状病毒疾病的症状。希克斯是在川普夫妇确诊前，率先验出病毒阳性反应。

克里斯蒂说：「希克斯看起来完全没事，总统也是。」

74岁的川普和77岁对手拜登29日晚间在克里夫兰（Cleveland）辩论台上交锋，两人虽都未配戴口罩，不过彼此在讲台上都有维持社交距离。

辩论会主持人、福斯新闻（Fox News）主播华勒斯（Chris Wallace）当时坐在远处，也没有配戴口罩。

华勒斯说，川普的家人抵达辩论会场时虽有配戴口罩，但随后陆续摘下。

华勒斯今天说：「辩论会场的每个人采检结果原本都是阴性。」

但他表示，负责采检工作的克里夫兰医院（Cleveland Clinic）医师曾要求在场所有人，除了候选人和主持人外，一律都要配戴口罩。

克里夫兰市政府今天宣布得知有11起病例「来自辩论会前的计画和准备工作」，多数感染者都来自克里夫兰所在的俄亥俄州以外地区。

华勒斯说：「川普夫人抵达时有戴口罩，但入坐后便摘下口罩。」

他指出：「当时我见到的第一家庭其他成员，包括伊凡卡（Ivanka）、蒂芬妮（Tiffany）入坐时，都没有戴口罩。」

华勒斯表示，拜登的妻子吉儿（Jill）在90分钟的辩论会上则全程配戴口罩。辩论期间，川普还一度嘲笑拜登在竞选造势时总是配戴防护性口罩。

辩论结束时，吉儿仍戴着口罩，并上前拥抱拜登。梅兰妮亚则未戴口罩，上台站在川普身旁。（译者：李佩珊/核稿：刘淑琴）

© 2020 AFP