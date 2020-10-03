前湖人总教练哈里斯 获美教练协会终身成就奖

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（法新社纽约2日电） 曾在NBA湖人等队执教32个球季，并曾率中国国家队参加2004年雅典奥运的教练哈里斯，今天获得美国国家篮球教练协会2020年的终身成就奖。

哈里斯（Del Harris）现年83岁，1979年到1999年间，曾掌休士顿火箭、密尔瓦基公鹿、洛杉矶湖人等队兵符，也曾在数支球队担任助理教练。

哈里斯也是最早对国际篮球发展做出贡献的人，曾带过5个不同国家的国家队。

美国职篮NBA达拉斯独行侠总教练，也是美国国家篮球教练协会（National Basketball Coaches Association ）主席卡莱尔（Rick Carlisle）表示，哈里斯对篮球的影响，不仅止于NBA，也跨越了国界的藩篱。

哈里斯率火箭打进1981年的NBA总冠军赛，1995年在湖人时获年度最佳教练殊荣，是布莱恩（Kobe Bryant）进到NBA后，第一个指导他的总教练。

哈里斯说：「能获得其他教练的肯定，真的是莫大的荣幸。能从和我同期的教练中脱颖而出格外有意义，因为我执教的世代，是许多人认为篮球水准最高的其中一个时代。」

在国际赛的赛场上，哈里斯曾带领波多黎各队参加泛美运动会，1994年的国际篮球总会（FIBA）世界锦标赛，他是加拿大队总教练席尔兹（Ken Shields）的助理教练，汤加诺维奇（Rudy Tomjanovich）1998年带美国队参加世锦赛时，哈里斯也是教练团成员之一。

2004年，哈里斯成为首位外籍的中国队总教练，当时他率领有姚明坐镇的中国队，击败塞尔维亚与蒙特内哥罗，在雅典奥运闯进8强，创下队史最佳成绩。

2011年和2012年，哈里斯担任多明尼加国家队助理教练，辅佐总教练卡利巴瑞（John Calipari）。

© 2020 AFP