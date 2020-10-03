印度喜马拉雅山隧道开通 可加速运兵至中国边界

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（法新社新德里3日综合外电报导）印度总理莫迪今天为喜马拉雅山区一座隧道举行开通仪式，在对中国紧张关系加剧的此时，这座隧道将大幅减少印度军队紧急开往偏远的中国边界所需时间。

这座隧道横跨印度北部喜马偕尔省（Himachal Pradesh ），位于印度军队前往拉达克（Ladakh）边界地区两条主要路线之一。

今年6月间双方在拉达克地区的一场致命冲突，造成20名印度军人和人数不明的中国军人丧命。这两个拥有核武的国家此后即加派数万部队进驻当地，双方多月来紧张对峙。

这座造价4亿美元（约新台币116亿元），长9公里的隧道将可节省大约50公里路程以及4个小时时间，得以回避一条艰险的道路，这条道路穿越喜马拉雅山一座容易发生坍方的隘口。

这座隧道海拔高度超过3000公尺，被视为一项工程壮举。建造的时间长达10年，寒冷的气温和困难的地形使得每年只有大约6个月工期。

莫迪（Narendra Modi）在隧道启用后表示：「我们倾全力开发我们的边境基础设施。这种铺路、造桥和开凿隧道的规模在我国前所未见。」（译者：刘淑琴／核稿：张佑之）

© 2020 AFP