古柏全垒打突破僵局 马林鱼2连胜小熊闯分区系列赛

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（法新社芝加哥2日电） MLB小熊的达比修有今天在前6局封锁马林鱼打者，但古柏7上的阳春全垒打突破僵局，马林鱼终场2比0赢球，在外卡赛2连胜，晋级国联分区系列赛。

美国职棒大联盟MLB上季吞下105败的迈阿密马林鱼，2003年拿下世界大赛冠军后，就不曾再打进季后赛，今年不但名列第6种子杀进季后赛，还在3战2胜制外卡系列赛连赢两场，淘汰第3种子芝加哥小熊。

今天比赛前6局，双方0比0战成平手，7局上半两出局后，马林鱼的古柏（Garrett Cooper）相中小熊先发投手达比修有82.9英里的滑球，一棒将球轰出左外野全垒打墙，打破两队平手僵局。

下一棒的乔伊斯（Matt Joyce）再敲出左外野方向二垒安打，为了添加保险分，马林鱼启用代跑，小熊则是刻意保送罗哈斯（Miguel Rojas），企图在只丢1分的情况下结束这个半局，但下一棒的席耶拉（Magneuris Sierra）面对第一个来球，把79.1英里的滑球击向右外野形成安打，让二垒上的跑者回到本垒为马林鱼添得第2分。

之后两队都未再拿下分数，最终马林鱼2比0获胜，在外卡赛2比0击败小熊，晋级国联分区系列赛。

达比修今年夺得8胜，是第一位拿下国家联盟胜投王的日籍投手，有可能成为首个荣获赛扬奖的亚洲投手。今天他投6.2局有6次三振、2个保送，被击出1支全垒打在内的5支安打，丢掉2分都是自责分，在球队输球后承担败投。

马林鱼接下来将在5战3胜制的国联分区系列赛对上亚特兰大勇士，勇士这次名列第2种子，昨天以2比0淘汰第7种子辛辛那提红人晋级。

© 2020 AFP