川普曾嘲笑防疫太小心翼翼 拜登未染疫继续竞选活动

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（法新社密西根州大急流城2日电） 美国总统川普连月来嘲笑竞选对手、民主党籍总统候选人拜登（Joe Biden）的防疫做法过于小心谨慎；如今，川普确诊感染新型冠状病毒，而拜登继续为大选造势。

距离11月3日总统大选仅剩一个月，川普此时感染2019冠状病毒疾病（COVID-19），正接受治疗；拜登的采检结果则为阴性，今天在密西根州大急流城（Grand Rapids）出席造势活动。

目前要预测川普染疫对选情的影响还为时过早，但这个新发展的讽刺意味令人心领神会。

毕竟，川普在9月29日的总统候选人首场辩论会中还取笑拜登，说拜登在造势活动舞台上距离民众那么远，却还戴口罩。

川普当时说：「他（拜登）离群众200英尺（约61公尺）远，还戴着我所见过最大的口罩亮相。」

疫情初始，拜登在德拉瓦州自宅防疫隔离，川普称他「爱困乔」（Sleepy Joe），还说他「躲」在地下室；川普的支持者后来也反覆以此嘲笑拜登。

然而现在，川普才是被迫隔离的那个人，而拜登未感染病毒，得以继续造势。

拜登表示：「这与政治无关，这对我们所有人来说都是一个预防性提醒，我们必须严肃看待这种病毒，它不会自行消失。」

他还说：「爱你的国家，不是要当硬汉，而是守本分。」

© 2020 AFP