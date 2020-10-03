川普确诊 竞选造势改采虚拟形式或延期举行

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（法新社华盛顿2日电） 美国总统川普和第一夫人梅兰妮亚双双确诊罹患2019冠状病毒疾病（COVID-19）。距离11月3日大选仅剩1个月，川普竞选阵营今天表示，造势活动将改以虚拟方式或延后举办。

川普竞选连任总干事史泰平（Bill Stepien）表示：「所有先前宣布总统会参与的竞选活动，正在规划改采虚拟方式进行或暂时延后。」

史泰平在声明中表示，梅兰妮亚预定参加的活动也将延后举行。

史泰平说：「所有其他竞选活动都将逐一考量，未来几天会做出相关宣布。」

他还说，采检病毒呈阴性结果的副总统彭斯（Mike Pence）仍将继续进行竞选造势。

史泰平表示，未来有关川普的进一步消息「都会由白宫发布」。

74岁的川普确诊罹病，令人质疑他与民主党总统候选人拜登（Joe Biden）接下来的两场大选辩论会是否将如期举行。

下一场辩论会预定于10月15日在佛罗里达州迈阿密举行，最终回辩论会预定于10月22日在田纳西州纳希维尔（Nashville）展开。

77岁的拜登目前在多项全国民调领先川普，他说自己的采检结果为阴性；拜登的竞选阵营也表示，他今天将按照计画，前往选战关键的密西根州。（译者：李佩珊/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP