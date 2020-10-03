拚平大满贯20冠纪录 纳达尔直落3晋法网16强

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（法新社巴黎2日电） 朝追平费德瑞（Roger Federer）生涯20座大满贯冠军纪录迈进的西班牙「蛮牛」纳达尔（Rafael Nadal），今天在法网以直落3获胜晋级16强。

12次在大满贯法国网球公开赛夺冠的纳达尔，今天只花95分钟，就以6比1、6比4、6比0击败世界排名74名的义大利选手塔瓦格里亚（Stefano Travaglia），赢得他在法网第96场胜利。

纳达尔说：「我想，我今天在法网打了今年最好的一场比赛。」

纳达尔晋级后，接下来将面对世界排名213名、从会外赛一路打上来的美国选手科达（Sebastian Korda）。

谈到下一轮的对手纳达尔，科达说：「他是我最大的偶像，他是我打网球最大的原因之一。我还用他的名字替我的猫命名，这说明了我有多喜爱他（纳达尔）。」

20岁的科达这次在法网闯进16强，是继2002年的法国选手狄帕斯卡勒（Arnaud di Pasquale）后，第一个世界排名200名以外、还能有此成就的男子选手。

科达的父亲彼特・柯达（Petr Korda）也是网球选手，曾在1998年的澳洲网球公开赛夺冠，也曾在1992年的法网获得亚军

© 2020 AFP