红雀关键时刻两失误 教士闯国联分区系列赛

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（法新社圣地牙哥2日电） 今天的MLB国联外卡赛，教士打完6局仅以1比0领先，但红雀7下自乱阵脚发生两次要命失误，让教士扩大领先，并在终场4比0获胜，以2比1晋级国联分区系列赛。

美国职棒大联盟MLB国家联盟3战2胜外卡系列赛，第4种子圣地牙哥教士和第5种子圣路易红雀在打完前两战后，以1比1战成平手。

今天的比赛，两队在前4局0比0一分未得。5下1出局后，塔提斯（Fernando Tatis Jr.）挥出左外野方向二垒安打，两出局后，何斯默（Eric Hosmer）适时击出中外野方向二垒安打，让地主教士先驰得点，以1比0领先。

前6局打完只领先1分的教士，7局下半首名打者克朗尼沃斯（Jake Cronenworth）安打上垒，葛里向（Trent Grisham）打击时红雀发生传球失误，让教士形成二、三垒有人的局面，在塔提斯获故意四坏球保送后，教士无人出局攻占满垒。

马查多（Manny Machado）打击时，红雀守备再出现失误，让教士拿下第2分，且持续攻占满垒，接下来的何斯默获保送，教士挤回第3分，直到范姆（Tommy Pham）击出双杀打，才结束这个半局的攻势，7局结束时，教士3比0领先红雀。

克朗尼沃斯8下两出局后，逮中对手97英里的伸卡球，将球轰出中外野全垒打墙，让教士将领先扩大到4比0。

教士9上换上罗森塔尔（Trevor Rosenthal）后援，他让红雀连续3名打者都站着不动被三振，俐落的关门成功，最终教士4比0获胜。

教士共出动9名投手，创下大联盟自1901年来，不管是季后赛或是例行赛中，动用最多投手联手9局完封的纪录。

今天赢球后，教士以2比1在外卡系列赛胜出，晋级国联分区系列赛，22年来首度在季后系列赛胜出，接下来将面对洛杉矶道奇。头号种子道奇已早一步以2比0横扫第8种子密尔瓦基酿酒人。

© 2020 AFP