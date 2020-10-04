亚美尼亚称面临关键时刻 与亚塞拜然战火激化

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（法新社亚塞拜然史提帕纳科特4日电） 亚美尼亚与亚塞拜然为纳戈诺卡拉巴克地区起争端，战事白热化，昨天和今天接连激烈交火。亚美尼亚通报严重伤亡，领导人并表示，国家正面临历史性威胁。

法新社记者在纳戈诺卡拉巴克地区首府史提帕纳科特（Stepanakert）报导，当地今天发生数起爆炸。亚塞拜然当局表示，亚美尼亚分离主义分子从史提帕纳科特发动火箭攻击后，他们也采取「报复性措施」。

亚美尼亚昨天宣布，又有51名分离主义战士丧生。累计双方死亡人数已达240人以上。

纳戈诺卡拉巴克地区（Nagorno-Karabakh）在亚塞拜然境内，却由亚美尼亚分离主义分子控制，在长达数十年的争端下，双方9月27日再爆发战斗冲突。

史提帕纳科特昨天遭受大炮与火箭攻击后，双方又起新一波战火。当地国防官员通报，昨天稍晚再发生数起爆炸。

亚美尼亚国防部昨天表示，纳戈诺卡拉巴克地区的分离分子武力，成功抵挡亚塞拜然的强大攻击。

亚美尼亚总理帕辛扬（Nikol Pashinyan）昨天发表全国演说，呼吁国人团结。他表示：「在我们千年历史中，目前可能正面临最具决定性的时刻。」

亚美尼亚和亚塞拜然互控对方攻击平民地区。亚塞拜然昨天表示，亚美尼亚的大炮连夜攻击他们19个屯垦村。史提帕纳科特的居民昨天也忙着清理满地残砖破瓦和被震碎的住宅与商店玻璃。

亚美尼亚和亚塞拜然为了纳戈诺卡拉巴克地区爆发的战事，可能引起俄罗斯与土耳其等强权国家介入。

亚美尼亚与俄罗斯为首的数个前苏联国家有军事同盟关系，俄国也在亚美尼亚设有军事基地。加入北大西洋公约组织（NATO）的土耳其则已表明，他们完全支持亚塞拜然的军事行动。

尽管俄罗斯、美国与法国齐声呼吁双方停火，但亚塞拜然与亚美尼亚却未予以理会。（译者：纪锦玲/核稿：张正芊）

© 2020 AFP