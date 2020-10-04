全球确诊逼近3500万例 病殁破103万人

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（法新社巴黎4日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间4日11时（台湾4日晚间7时），全球至少103万4396人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少3498万9300例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有2412 万7400人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球3日通报新增4862人病殁、30万9093起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印度（940死）、美国（689死）与巴西（599死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计20万9399人病故、738万3244例确诊，至少287万3369人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（14万5987人丧生、490万6833例确诊）、印度（10万1782人丧生、654万9373例确诊）、墨西哥（7万8880人丧生、75万7953例确诊）及英国（4万2317人丧生、48万17例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有99人染疫丧命；其次依序为比利时（87人）、巴西（69人）及西班牙（69人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计35万2852死、960万5206例确诊；欧洲累计23万5054死、572 万5828例确诊；美国和加拿大共计21万8859死、754万7664例确诊。

亚洲共计14万3339死、851万2897例确诊；中东地区共计4万6975死、205万7119例确诊；非洲共计3万6336死、150万8609例确诊；大洋洲共计981死、3万1979例确诊。

© 2020 AFP