哥伦比亚前叛军FARC 承认杀害前总统候选人葛梅兹

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（法新社哥伦比亚首都波哥大3日电） 已解散的哥伦比亚反叛组织「哥伦比亚革命军」（FARC）昔日指挥官今天致函一个致力和平的特别法庭，坦承犯下6宗命案，包括1995年杀害哥国前总统候选人葛梅兹。

哥国转型正义机构「和平正义」（Justice for Peace, JEP）负责调查哥伦比亚革命军与政府军交战时期犯下的罪行，JEP发声明表示，9月30日收到的这封信函，是哥伦比亚革命军希望能就数起命案「说出真相、厘清事实并扛起责任」。

除了在1995年11月2日杀害葛梅兹（Alvaro Gomez），哥伦比亚革命军还在1998年谋害退役将军兰达卡巴尔（Fernando Landazabal），前和平顾问贝加拉诺（Jesus Antonio Bejarano）也在1999年死于该组织之手。

哥伦比亚革命军这番自白在哥伦比亚引来关注，因为哥国一般认为曾3度竞选总统的保守党（Conservative Party）领袖葛梅兹，是遭到勾结军方和毒枭的政敌锁定。

这封信函由前叛军指挥官盖洛（Julian Gallo）、阿拉帕（Pastor Alape）和卡塔通博（Pablo Catatumbo）共同签名，盖洛和卡塔通博现在都是哥国国会议员。

哥伦比亚革命军一度为美洲势力最大的游击队，他们2016年与政府签署和平协议，结束近60年的武装冲突，从此放下武器，转型为政党。

作为2016年协议一环，哥伦比亚革命军领袖承诺对「和平正义」坦承犯行，并以补偿受害者或其家属，来换取其他替代刑罚。

© 2020 AFP