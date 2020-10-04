收买选民左右选情 吉尔吉斯国会选举传贿选

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（法新社吉尔吉斯比许凯克4日电） 吉尔吉斯国会选举今天投票，于此同时检方针对有政党以煤炭贿买选民的传闻展开调查，部分选民与小党担忧，贿选恐破坏了前苏联中亚地区这场罕见的竞争激烈选举。

这个中亚前苏联加盟共和国虽有16个政党竞逐国会120席，但主要还是团结党（Brimdik Party）与我的祖国吉尔吉斯党（Mekenim Kyrgyzstan Party）笃定掌握多数席次。

团结党效忠现任总统秦贝科夫（Sooronbay Jeenbekov），秦贝科夫的胞弟、前国会议长阿斯优别克．秦贝科夫（Asylbek Jeenbekov）也是团结党提名的候选人之一。

至于我的祖国吉尔吉斯党则与马特莱莫夫（Matraimov）家族联手。这个家族的掌门莱伊姆贝克．马特莱莫夫（Raiymbek Matraimov）曾担任海关部门的要员，去年吉尔吉斯爆发反贪腐抗争，他是被声讨的对象。

不过投票前夕发生两起事件可能左右选情，首先是检方正在调查有政党以好几大袋煤炭收买选民的传闻，另一起则是网路广传不利于在野政党的影片。

检方2日表示，两名顶尖大学男学生在饭店房间遭偷拍的影音，似乎影射在野政党支持同性恋，这在风气保守的吉尔吉斯引发反感。被影射的在野政党则声称，这是意图于选前抹黑他们。

由于2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐使得贫者更贫，许多选举观察人士警告，资源丰沛的政党打算舞弊。（译者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2020 AFP