柬埔寨移除海军基地美国设施惹议 副总理辟谣

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（法新社金边4日电） 柬埔寨证实拆除南部海岸云壤海军基地美国出资的国防设施，让中国独占云壤使用权传闻甚嚣尘上。柬埔寨副总理狄班今天澄清，是因建筑物老旧，才将该设施移转到新地点。

「华尔街日报」去年报导中柬协商一项秘密草约，内容允许中国将军舰停靠在柬埔寨滨海城市施亚努（Sihanoukville）附近的云壤（Ream）海军基地。

不过，近年来充斥着中国投资的柬埔寨严正否认这项报导。只是强人总理洪森（Hun Sen）说过，来自北京的援助将为云壤海军基地发展提供资金。

华盛顿智库战略暨国际研究中心（Center for Strategic and International Studies, CSIS）表示，中心本周发布的卫星影像显示，美国出资在云壤海军基地兴建的设施已经被拆除，引发「有关中国进驻（云壤）的传言」。

不过，柬埔寨副总理兼国防部长狄班（Tea Banh）今天驳斥外界的担忧。

狄班告诉法新社：「我们把这项设施移到新的地点，因为建筑已经老旧，我们无法再保持下去。」狄班也证实，上个月就拆除这项设施。

国家海事安全委员会战术总部这项设施在2012年落成。

狄班说，搬移到新地点后，战术总部将会「好很多」。他说，现在已被拆除的那栋建筑物，柬埔寨只使用美国「一小部分援助」。

新设施正在兴建中，位于云壤以北约30公里处。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2020 AFP