索罗门群岛失守 首传武汉肺炎病例

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（法新社索罗门首都荷尼阿拉3日电） 索罗门群岛今天宣布第一起2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）确诊病例，这个太平洋岛国失守之后，全球至今只剩9个小国和偏远地区未传确诊病例。

索罗门群岛总理苏嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）今天在电视谈话中告诉国人，一名搭乘撤侨专机从菲律宾返国的学生确诊。这架班机搭载96名乘客。

苏嘉瓦瑞表示：「我必须很难过地说，尽管大家齐心努力，力阻疫情进入我国，我们零确诊的状态仍然破功了。」

他敦促这个人口60万的国家保持冷静，还说会采取接触者追踪等措施避免病毒扩散，现在也没必要封城。

这名确诊学生在菲律宾3次采检阴性之后才搭机返国，但在返抵首都荷尼阿拉（Honiara）接受例行采捡时验出阳性，现正接受隔离。

索罗门群岛还有18名学生确诊阳性，目前都在菲国马尼拉隔离。

索罗门3月关闭国界之后，有400多名学生困在疫情严重的菲律宾。迫于家长压力，索罗门官员安排了3架撤侨班机，第1架已于9月29日返抵国门。

尽管出现确诊病例，但苏嘉瓦瑞表示，政府仍会继续把学生撤回国内。

索罗门失守后，目前仅剩吉里巴斯（Kiribati）、马绍尔群岛（Marshall Islands）、密克罗尼西亚联邦（Micronesia）、诺鲁（Nauru）、帛琉（Palau）、萨摩亚（Samoa）、东加（Tonga）、吐瓦鲁（Tuvalu）、万那杜（Vanuatu）等小国和领土尚未传出确诊病例。（译者：郑诗韵/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP