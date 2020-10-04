贱民少女被奸杀 印度联邦探员接手查办

广告 继续浏览后续

（法新社新德里4日电） 印度北方省贱民少女日前遭轮奸致死，连日来引发全国各地的公愤与抗议后，印度联邦调查人员将接手侦办，北方省长并承诺，将对犯案者施予最严厉制裁。

这起惨案发生在北方省（Uttar Pradesh），当地有2亿居民，是印度人口最多的省。执政的印度人民党（Bharatiya Janata Party）籍省长阿蒂提亚纳特（Yogi Adityanath）昨晚宣布，决定由中央调查局（Central Bureau of Investigation）探员接手侦办。

阿蒂提亚纳特在推特（Twitter）发讯表示：「我们承诺对犯案者施以最严厉惩罚。」

4名高种姓阶级的男子9月14日轮暴并殴打哈特拉斯县一村庄的19岁贱民（Dalit）阶级少女，她虽被送往首都新德里的医院救治，9月29日仍伤重不治，引发印度民众的愤怒，新德里、孟买等大城相继爆发要求阿蒂提亚特纳下台的大规模示威。

印度有权有势的性侵案嫌犯，常贿赂警方与官员，结合官方施压，逼迫被害人家属撤告，逃过法律制裁，这也是印度性侵案层出不穷的主因。

印度官方统计，2017年警方每天平均获报92起性侵案，相当于每15分钟有1人遭性侵，比发生全球闻名的新德里女大生在公车遭轮暴案的2012年，激增35%。（译者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2020 AFP