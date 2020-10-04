跌破众人眼镜 女单封后大热门哈勒普提前打包

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（法新社巴黎4日电） 法国网球公开赛今天大爆冷门，2018年封后并且是本届头号种子的罗马尼亚女将哈勒普，今天对战年仅19岁的波兰新秀斯威雅蒂，竟以1比6、2比6连丢两盘，提前打包而无缘晋级8强。

赛前哈勒普（Simona Halep）已豪取17连胜，加上去年夺冠的澳洲好手巴蒂（Ashleigh Barty）、上月在美国网球公开赛（US Open）封后的日本名将大?直美，以及负伤的美国老将小威廉丝（Serena Williams）都缺席本届法网（French Open），这位头号种子原本最获看好可望问鼎后座，没想到却败给世界排名第54的斯威雅蒂（Iga Swiatek）。

首次在大满贯赛事晋级8强的斯威雅蒂赛后坦承：「我很惊讶自己居然能做到，我觉得打了场好球。」

另一场比赛也是跌破众人眼镜，世界排名第159的26岁义大利女将崔维尚（Martina Trevisan），以两个6比4直落二淘汰荷兰第5种子贝坦丝（Kiki Bertens），她将与斯威雅蒂争夺谁晋级4强。崔维尚经会外赛过关斩将才取得会内赛资格。

本届法网之前，崔维尚从来没有在大满贯赛事的比赛中获胜。（译者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2020 AFP