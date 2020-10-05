传川普病情好转 亚股收高

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（法新社香港5日电） 媒体报导确诊罹患2019新型冠状病毒疾病（COVID-19）的美国总统川普病情好转，亚洲股市今天走高。此外，迹象显示在国会卡关的美国新振兴措施案略有进展，也鼓舞投资人信心。

白宫1日宣布川普总统新型冠状病毒采检呈阳性，距11月3日美国大选仅1个月，带来新的不确定性，全球股市闻讯挫跌。部分评论员甚至怀疑美国大选能否如期举行。

媒体关于川普病情的报导虽不一，不过，川普的医疗团队表示，周末在医院病房度过的川普，病情持续好转，最快今天就可返家。

在众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）称「这样的变化带来新动力」下，分析师表示，这种情况可能有助推国会领袖一把，促使他们通过第二个振兴方案。

川普在病房内推文呼吁国会领袖通过振兴方案，「我们伟大的美国想要而且需要一个振兴方案。请携手让法案过关，谢谢。」

观察家表示，市场投资人已在股价上反映民主党总统候选人拜登（Joe Biden ）胜选，以及民主党在国会参众两院大胜，尽管民主党执政后预期将提高税赋并强化监管措施。

然而， AxiCorp全球市场首席策略师殷尼斯（Stephen Innes）警告：「唯一确定的是未来不确定仍多。」

日本股市收涨1.23%；首尔股市收高1.29%；港股恒生指数收涨1.32%；台北股市收扬0.26%；澳洲股市收涨2.59%；纽西兰股市收高0.64%；新加坡股市收涨0.85%。

© 2020 AFP