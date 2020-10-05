奥克兰将解除限制 纽西兰总理：我们再度战胜疫情

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（法新社威灵顿5日电） 纽西兰总理阿尔登（Jacinda Ardern）今天宣告，纽西兰「再度战胜疫情」，且国内最大城市奥克兰控制住2019冠状病毒疾病（COVID-19）第2波疫情后，将解除防疫限制措施。

纽西兰先前实施严格封锁措施，使得全国102天没有出现本土病例，据信病毒在5月底根绝。但奥克兰8月出现新的群聚感染病例，这座约有150万人口的城市被迫封锁近3周。

在奥克兰12天没有新的确诊病例情况下，阿尔登今天表示，疫情现已获得控制，并恭喜居民忍过第2波封城。

她说：「早就开始觉得会是非常漫长的一年，后来感觉又拖很久。尽管如此，奥克兰居民和纽西兰人民坚守防疫计画，现已两次发挥作用，再度战胜疫情。」

阿尔登表示，奥克兰7日午夜起防疫警戒降至第1级，与国内其他地方一样是最低等级。这代表没有社交集会限制，奥克兰球迷就能进场看橄榄球赛。

拥有500万人口的纽西兰仅有25起染疫死亡病例，今天现有病例40例。

不过阿尔登警告别把抗疫有成视为理所当然。她指出，官方疫情追踪应用程式使用率下降，病毒检测数量也下滑，「我们不仅担心疫情再起，也担忧再度因自满而掉以轻心」。

纽西兰将于17日举行大选。

© 2020 AFP